Trubel, Heiterkeit und einiges an Rührung: Am Freitagmorgen hat sich Dorit Hellwig nach 44 Jahren, zuletzt sieben als Leiterin, aus der Kita Fußsteigkoppel in Kronshagen verabschiedet. 1975 hatte sie als Erzieherin begonnen. Zum Abschied gab es warme Worte, Ständchen, Blumen und den Blick zurück.