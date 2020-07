Brügge/Bordesholm

Das Zeitalter des digitalen Kirchenrundgangs hat die Kirchen in Brügge und in Bordesholm erreicht. Jörg Britschin, Küster an der St. Johanniskirche, zeigt den seit Mai aktiven QR-Code-Kirchenrundgang für Touristen: im Handy den QR-Code-Modus aktivieren, mit der Kamera den Code fokussieren – schon erscheinen Infos zur Geschichte der Johanniskirche auf dem Handydisplay.

Vorbild ist eine Kirche aus Niedersachsen

Der Kirchengemeinderat entschied sich für die digitale Alternative zur herkömmlichen Führung durch das 810 Jahre alte Gemäuer, Vorbild ist eine Gemeinde in Niedersachsen. Sieben Stationen gibt es bis jetzt.

Am Eingang, unter den 1956 erneuerten Fenstern, an der Orgelempore, beim Taufbild, beim Taufbecken, beim 2010 von Jörg Plickat angefertigten Taufengel, und am Altar ist ein QR-Code zu finden.

Statt Piktogrammen erläutern handgemalte Aquarelle von Katrin Göldner die Inhalte hinter den Codes. Das gerahmte, farbige Bild über dem Code mildert den Kontrast zwischen altem Kircheninventar und dem kantig-modernen Code.

Die Infos hinter den Codes sind ausbaufähig. Schon jetzt macht eine Tonaufnahme den Klang der Orgel hörbar. Eine Luftaufnahme per Drohne soll die allgemeinen Informationen beleben. Ein Film, wie der Taufengel an Drähten von der Decke hinabschwebt, soll eingefügt werden, berichtet Küster Jörg Britschin. „Die technischen Möglichkeiten sollen ausgenutzt werden. Sonst könnte man auch weiterhin nur die Info-Broschüre auslegen – die gibt es weiterhin am Eingang.“

Infos können jederzeit ergänzt werden

Im Außenbereich sind weitere QR-Stationen am Kleinen Haus mit dem Kirchen-Café geplant, am Kupferrelief über dem Haupteingang der Kirche, das die Präsentation des abgeschlagenen Kopfes von Johannes, dem Täufer zeigt. „Das ist der Vorteil des Digitalen, Infos können jederzeit ergänzt werden,“ sagt Jörg Britschin.

Kein WLAN in der Klosterkirche

Der weitaus größeren und an Kirchenschätzen reicheren Klosterkirche in Bordesholm fehlt bislang ein digitaler Rundgang. „Bis vor zwei Monaten hatten wir in der Kirche kein WLAN, das ist dafür nötig“, erläutert Pastor Thomas Engel. Das Gemeindehaus ist jetzt ans Glasfasernetz angeschlossen, ein Router, der Signale aus dem Gemeindehaus überträgt, verbessert seit Mai in der Kirche die Verbindung nach oben.

Ein digitaler Rundgang läuft Gefahr, langweilig zu werden

„Es gibt ein Konzept für einen digitalen Rundgang, das liegt aktuell auf Eis“, berichtet Nils Claussen, Kulturbeauftragter von Bordesholm. Die Infos sollen ohne QR-Codes - über eine Sammlung geordneter Begriffe - abrufbar sein. Nils Claussen sieht die Möglichkeiten im Digitalen: Die sonst verschlossene Gruft, das Erbbegräbnis von Caspar-von-Saldern, der Dachstuhl, der Aufbau des Kenotaphs könnten digital, per Foto und Film, besucht werden. Auch eine Einspielung von Orgelmusik sei möglich. „Leider läuft ein digitaler Rundgang auch Gefahr, langweilig zu werden. Es muss Spaß machen, die Kirche zu erkunden.“

Für eine Umsetzung fehlen bislang Mittel. Nils Claussen will den Kulturverein und die Stiftung Frieda Wernecke ansprechen.

