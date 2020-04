Seit Ostern gibt es auf Gut Emkendorf das kostenlose Angebot, auf dem Spaziergang um Hasensee und Herrenhaus eine digitale Schnitzeljagd per App zu machen. Am langen Maiwochenende soll es über einen mobilen Verkaufsstand nun auch Kaffee und Waffeln geben. Am Freitag erfolgt der Start.