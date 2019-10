Die 23 Chefärzte der Imland Kliniken in Rendsburg und Eckernförde appellieren in einem Brief an den Kreis Rendsburg-Eckernförde, das mit Kosten von 10,5 Millionen Euro geplante Digitalisierungskonzept für die Kliniken zu unterstützen. Beide Häuser strukturieren sich im Prozess „Imland 23“ neu.