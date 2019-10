Statt nur an die Küsten in Timmendorf oder Westerland sollte es die Schleswig-Holsteiner in Zukunft häufiger nach Segeberg, Stormarn oder Rendsburg-Eckernförde ziehen: Das zumindest wünscht sich das Land. Ein Netzwerk soll den Binnenlandtourismus jetzt stärken. Dabei geht es auch um viel Geld...