Distanzunterricht - das ist das Motto der Stunde an vielen Schulen. Auch an der Grundschule Eidertal Molfsee sowie an der Grund- und Gemeinschaftsschule am Eiderwald in Flintbek steht ab Montag Distanzunterricht auf dem Lehrplan. Aber: Die Abschlussklassen gehen in den Präsenzunterricht.