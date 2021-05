Der Streit um den Zugang zum Dörpsee in Schacht-Audorf scheint beigelegt. Die Gemeindevertretung einigte sich in ihrer Sitzung am Donnerstagabend darauf, dass der Badeort in der Gemeinde künftig nicht mehr als Naturbad betrieben werden soll. Das macht das Regeln des Zugangs zur Badestelle einfacher.