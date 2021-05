Im Streit um den Bade-Zutritt zum Dörpsee bahnt sich eine Lösung an. Die Gemeinde hatte ein Gutachten in Auftrag gegeben, das Aufschluss über die rechtliche Situation geben soll. Am Donnerstag, 20. Mai, will die Gemeindevertretung in einer Sondersitzung darüber beraten. Kommt nun eine Umwidmung?