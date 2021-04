Bordesholm/Loop

Amtsdirektorin Anja Kühl gab im Amtsausschuss erstmals Details zum Projekt Dörpsmobil bekannt. Die Drive Marketing (München) ist 2020 an das Amt herangetreten, um ein werbefinanziertes E-Fahrzeug für fünf Jahre Nutzern kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Das Amt sieht das Vorhaben positiv, weil die Elektromobilität gefördert werde. Bürger sollen den Kastenwagen über eine App mieten können. "Das Fahrzeug ist sehr auffällig, weil es nicht das schönste Fahrzeug ist. Aber dadurch weckt es Interesse", merkte Kühl an.

Vermarktung der Werbeflächen war erfolgreich

Die Vermarktung der Werbeflächen ist nach Angaben von Peter Bloem, Vertriebsbeauftragter von Drive Marketing, mittlerweile auch erfolgreich abgeschlossen worden. Im Juni oder Juli soll der Wagen, der eine Laufleistung pro Ladung von maximal 120 Kilometern hat, ausgeliefert werden. Als Standort ist die Gemeinde Loop vorgesehen.

Standort in der Gemeinde Loop

Zwei Gründen sind dafür laut Anja Kühl entscheidend gewesen: Dort entsteht 2021 der außerschulische Lernort Moor, an dem das Fahrzeug stehen soll. Die Amtsverwaltung Bordesholm selbst sei nicht gewählt worden, weil die Versorgungsbetriebe Bordesholm in diesem Jahr ein Carsharing-Projekt in der Nähe des Bahnhofes etablieren wollen.

Kritik kam aus Bordesholm

Kritik äußerte Bordesholms Bürgermeister Ronald Büssow (SPD) nicht nur an der geringen Reichweite von 120 Kilometern. Nach seinen Berechnungen nehme die Firma 65.000 Euro durch Werbung ein. "Für das Geld hätte man fünf eigene Fahrzeuge kaufen können und die selbst bewerben können. Ein Ari kostet 12.000 bis 13.000 Euro." Zudem hätten ihn Geschäftsleute angesprochen, die sich vertraglich gebunden hätten, aber von einem Standort in Bordesholm ausgegangen seien.

Der Vertriebsbeauftrage Bloem dementierte das von Büssow genannte Volumen auf Nachfrage.

Im Referenzschreiben ist Gemeinde Loop genannt

Amtsvorsteher Teegen betonte: "Klar, eine Firma will Geld verdienen, sonst macht sie sowas nicht. Als Standort war nur Loop im Gespräch und das wurde auch so kommuniziert." Peter Bloem will in seinen Gesprächen darauf auch hingewiesen haben. Und in dem von Anja Kühl und Torsten Teegen unterschriebenen Referenzschreiben, das Bloem bei den Gesprächen mit den Firmenchefs vorgelegt hatte, heißt es in der fettgedruckten Überschrift "Dörpsmobil für das Amt Bordesholm/die Gemeinde Loop".

Edeka-Chef spricht vom "Prosecco-Bomber"

Frank Dormeier, Inhaber des gleichnamigen Edeka-Markts in Bordesholm, finanziert das Fahrzeug mit, fühlt sich aber hinters Licht geführt. "Ich dachte, das Fahrzeug steht beim Rathaus. Loop ist definitiv nicht erwähnt worden. Und wenn es mir bewusst gewesen wäre, hätte ich nicht unterschrieben." Den Standort hält er für denkbar schlecht. "Der Prosecco-Bomber steht am Ende der Galaxie des Amts. Wer von den 14.500 Einwohnern in der Region fährt denn da hin, um dann mit dem E-Mobil zum Einkaufen zu fahren?" Er stellt sich auch die Frage, warum eine Münchener Firma ein Dörpsmobil im Amt Bordesholm installieren muss. "Gibt es denn keine hiesigen Firmen, damit das Geld in der Region bleiben kann?"