In einer außerordentlichen Sitzung des Aufsichtsrates der Imlandklinik wurde Dr. Anke Lasserre am Montag durch den Aufsichtsrat als medizinische Geschäftsführerin der Klinik mit Standorten in Rendsburg und Eckernförde mit sofortiger Wirkung abberufen. Zudem wurde der Aufsichtsratsvorsitzende, Landrat Rolf-Oliver Schwemer, aufgefordert, die bisherige Klinikchefin von ihrer Verpflichtung zur Dienstleistung gegenüber der Imland gGmbH freizustellen. Dies teilte die Klinik am Abend mit. Schwemer wurde zudem beauftragt, umgehend auf die Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger zu gehen. Bei Bedarf solle auch eine Personalberatungsagentur eingeschaltet werden.

Vor der Entscheidung habe es intensive Beratungen mit Führungskräften sowie Personalrat gegeben. „Als Ergebnis dieser Beratungen ist der Aufsichtsrat zu der Einschätzung gekommen, dass eine vertrauensvolle Zusammenarbeit der Geschäftsführung in der derzeitigen Zusammensetzung mit den Führungskräften und den weiteren Beschäftigten nicht in dem aus Sicht des Aufsichtsrates erforderlichen Maße gegeben ist“, teilte Klinik-Sprecherin Barbara Ermes am Abend mit. „Für das Gelingen der anstehenden Herausforderungen ist das allerdings eine fundamentale Voraussetzung. Deshalb hält der Aufsichtsrat eine Neubesetzung auf der Ebene der Geschäftsführung für erforderlich.“

Anke Lasserre war seit dem 1. Januar 2019 medizinische Geschäftsführerin der Imlandklinik. In dieser Zeit sei es ihr gelungen, das wirtschaftliche Ergebnis der des Krankenhauses zu verbessern und eine Neuaufstellung der Klinik anzuschieben. Nachdem die Imlandklinik in den Jahren 2014 bis 2018 noch Defizite in einer Größenordnung von durchschnittlich rund 2,9 Millionen Euro pro Jahr erwirtschaftet hatte, konnte das Jahr 2019 mit einem ausgeglichenen Ergebnis abgeschlossen werden, heißt es in einer Mitteilung der Klinik. Und weiter: „Auch die organisatorische Bewältigung der Corona-Krise ist zudem gut gelungen. Dafür spricht der Aufsichtsrat Frau Dr. Lasserre seinen ausdrücklichen Dank aus.“ Ab sofort ist Markus Funk, kaufmännischer Geschäftsführer, alleiniger Chef der Klinik mit ihren rund 2400 Beschäftigten.