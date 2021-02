Erst war es ein Gerücht in den sozialen Medien, nun ist es traurige Gewissheit: Am Wochenende endete eine Beißerei zwischen zwei Hunden im Hundefreilaufgelände an der Straße An der Bahn in Flintbek für einen Terrier tödlich. Pächter und Hundefreund Günther Gaedtke steht noch unter Schock.