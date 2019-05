Vor einem Jahr brach das Wahrzeichen in Bordesholm zusammen - ein Torso blieb. Was aber mit dem 800 Jahre alten Rest der Linde, die das Wappen prägt, gemacht wird, ist weiter offen. Das Dinggericht der Liedertafel in 17 Tagen wird am "Busch-Torso" abgehalten - einseitig ist der Torso "begrünt".