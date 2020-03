Bei einer Schlägerei in der Rendsburger Landesunterkunft für Flüchtlinge sind am Sonntag drei Bewohner verletzt worden. Zwei Männer wurden mit einer Stichverletzung am Arm und einer mit einer Platzwunde am Kopf stationär in Krankenhäuser in Rendsburg und Kiel gebracht, wie die Polizei mitteilte.