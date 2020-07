Die Straßendecke in der Dreieinigkeit in Nortorf ist abgesackt. Ein Mischwasserkanal ist defekt, die Straßendecke unterspült. Die Stadtwerke Nortorf ließen die Zufahrt zur Straße an der Kreuzung Lohkamp/Itzehoer Straße und vom Peermarkt aus für den Autoverkehr sperren.