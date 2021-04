Rendsburg

In Rendsburg wollte ein Mann am Mittwochnachmittag vor der Polizei flüchten und sich so einer Kontrolle entziehen - denn aus früheren Einsätzen wussten die Polizisten bereits, dass der 18-Jährige keinen Führerschein besitzt. Geplant war die Kontrolle nicht: Der Streifenwagen und der Jaguar standen zufälligerweise gleichzeitig an einer Ampel in Rendsburg.

Statt sich an der Herrenstraße kontrollieren zu lassen, gab der 18-Jährige schließlich Gas. Nach etwa 400 Metern endete jedoch die Flucht mit überhöhter Geschwindigkeit. Der Mann hatte im Bereich der Dresdener Brücke die Geschwindigkeit über den Jaguar verloren. Er kam nach links von der Fahrbahn ab.

Freund des 18-Jährigen störte die Festnahme in Rendsburg

Als er zu Fuß flüchten wollte, waren die Polizisten schneller und nahmen ihn fest. Allerdings nicht ganz ohne Probleme: Ein Freund des Beschuldigten kam vorbei und störte die Festnahme, indem er die Polizisten beleidigte. Auch der Freund des Mannes wurde festgenommen.

Den 18-jährigen Mann erwartet eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Der andere muss mit einer Anzeige wegen Beleidigung und Störung einer Amtshandlung rechnen.