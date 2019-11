Droht dem Seniorenrat das Aus?

Nortorf

Drei Mitglieder aus dem Vorstand des Seniorenrats in Nortorf sind vor Ende der Wahlperiode im November 2020 ausgestiegen, zwei sind verzogen. Geht ein viertes Mitglied, droht dem ehrenamtlichen Gremium die Auflösung.

Über 60 Jahre, parteilos, aus Nortorf

„Mit vier Vorstandsmitgliedern sind wir noch beschlussfähig“, sagte Seniorenratsvorsitzende Jutta Kock zur Situation. Sie sucht händeringend Nachwuchs, zunächst bis November 2020, um die Arbeit weiter führen zu können. Die Bedingungen für Kandidaten: Über 60 Jahre alt, parteilos und aus Nortorf.

2335 Nortorfer sind über 60 Jahre alt

„2335 Nortorfer sind aktuell über 60 Jahre alt, ihre Belange vertritt der Seniorenrat“, berichtet Jutta Kock. „Wir haben in der Stadtpolitik in jedem Ausschuss Rede- und Antragsrecht.“ Nachhaken des Seniorenrats zur Bauplanung führten zu abgesenkten Bordsteinen in der Innenstadt, der Gestaltung von Bushaltestellen, breiteren Parkplätzen und der Planung öffentlich zugänglicher Toiletten am Marktplatz, am ZOB und auch in den Supermärkten. „Häufig profitieren alle Generationen von den Vorschlägen“, sagte Jutta Kock.

Tragende Säule der Seniorenarbeit

Die regelmäßigen Freizeitangebote machen den Seniorenrat zu einer der tragenden Säulen der Seniorenarbeit in der Stadt. Fast immer gibt es donnerstags Programm. Nur im August werden ein gemeinsames Frühstück mit Vortrag, Bus-Ausflüge und Sitzungen ausgesetzt. Radtouren sind von Mai bis Oktober geplant. Neu ist ein 14-tägiger Nachmittagstreff am Freitag.

Das Angebot mit frischen Kräften fortführen

Das Angebot mit frischen Kräften fortführen – das erhofft sich Jutta Kock. Auch neue Themen sind der Vorsitzenden, die seit 2005 das Amt ausfüllt, willkommen. Angesichts des dezimierten Vorstands und des immensen Arbeitspensums, zu dem jedes Jahr rund 40 Geburtstagsbesuche zählen, sei eine Neustrukturierung jedoch denkbar: Die bislang monatlichen Sitzungstermine könnten reduziert werden.

Jahresversammlung Seniorenrat, Donnerstag, 28. November, 15 Uhr, Alter Landkrug, Groß Mühlenstraße 13. Infos für Kandidaten: 04392/3948.

