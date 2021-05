Kronshagen

Im Suchsdorfer Ortsbeirat waren Planungen für die sogenannte Premiumroute 4 vorgestellt worden, die auf einem Teilstück durch Kronshagener Gemeindegebiet über die Eckernförder Straße führt. Demnach soll aus dem jeweils rechten Fahrstreifen eine Fahrradspur werden. Zurzeit wird dieser Bereich an vielen Stellen zum Parken oder Beliefern von Geschäften genutzt. Aus Kronshagener Sicht wünscht man sich daher eine Einbindung in den Planungsprozess. Bürgermeister Ingo Sander (CDU) betont, dass man auch in Kronshagen die Radwegsituation auf der Eckernförder Straße verbessern will. „Es wird aber keine Fahrradautobahn von der Levensauer Hochbrücke bis zum Rathaus geben“, ergänzt der Verwaltungschef.

Keine "Protected Bike Lane" in Kronshagen

Aus Sicht des Bürgermeisters spricht nichts dagegen, dass die neue Fahrradroute auf Kronshagener Gebiet anders als im Kieler Bereich umgesetzt wird. „Das Ziel muss sein, auf diesem Kronshagener Teilstück eine Lösung zu finden, die allen gerecht wird“, sagt Sander. Damit ist neben dem Kronshagener Gewerbe, der Gemeinde und der Stadt Kiel auch der Kreis Rendsburg-Eckernförde gemeint, der Straßenbaulastträger ist. Dort sieht man den Kieler Entwurf einer sogenannten „Protected Bike Lane“ – einen mit baulichen Barrieren geschützten Radfahrstreifen – aus verschiedenen Gründen kritisch.

Eine solche Umsetzung komme für Kronshagen daher nicht in Betracht, sagt Sander. Mit einer zügigen Veränderung der Situation ist in Kronshagen ohnehin nicht zu rechnen. Nach dem politischen Beschluss zur Sanierung des Geh- und Radweges in der Claus-Sinjen-Straße steht als nächste Maßnahme zunächst die Dorfstraße auf der Kronshagener Agenda.

Zu den im Suchsdorfer Ortsbeirat vorgestellten Planungen für die Veloroute 4 hatte sich im Vorfeld Timo Rehder, Geschäftsführer des gleichnamigen Kronshagener Autohauses, in einem offenen Schreiben an die Beiratsmitglieder geäußert. Für seinen Betrieb, der seit 45 Jahren an der Eckernförder Straße beheimatet ist, sei eine Umsetzung der aktuellen Planung existenzbedrohend. Unter anderem eine nicht mehr mögliche Belieferung mit Fahrzeugen oder der Wegfall von Kunden- und Mitarbeiterparkplätzen für sein eigenes und alle anderen Unternehmen im Umfeld nennt Rehder als gravierende Probleme.

Rehder wünscht sich eine intensivere Kommunikation mit den Betroffenen

Doch den Geschäftsführer stört auch die fehlende Kommunikation mit den Gewerbetreibenden vor Ort. „Es geht nicht darum, dieses Vorhaben grundsätzlich abzulehnen. Aber ich würde mir wünschen, dass wir intensiver beteiligt werden und sich Betroffene zur Planung äußern können“, sagt Rehder auf Nachfrage. Er habe Verständnis für den angestrebten Wandel in Sachen Mobilität. „Aber gewachsene Strukturen müssen die Möglichkeit bekommen, sich mit dem Wandel mit zu entwickeln.“ Dabei ginge es ihm nicht nur um die ansässigen Autohäuser, sondern alle anderen Unternehmen auf der Eckernförder Straße, ergänzt Rehder.

Kronshagener Gewerbeverein will die Stimmungslage sondieren

Ein Stimmungsbild der Kronshagener Betriebe will sich der Gewerbe- und Handelsverein (GHK) heute bei einem einberufenen Stammtisch machen. „Wir wollen die Interessenlage sortieren und sind auch auf die Position der Gemeinde gespannt“, sagt Vorsitzender Hauke Petersen, der Bürgermeister Sander zum Treffen eingeladen hat. Die vorgestellte Planung der Radroute sei für „Gewerbetreibende jeglicher Couleur“ schwer umsetzbar. „Wenn es einen gemeinsamen Schulterschluss mit allen Beteiligten gibt, wird man auch vernünftige Lösungen finden“, sagt Petersen.