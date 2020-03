In Felde wird trotz Corona gebaut

Was macht Pastor Manfred Schade am Sonntag um 10 Uhr, wo eigentlich der Gottesdienst in der Kirche in Flintbek beginnt? Freizeit? Keineswegs. Um 9.55 Uhr lässt der Theologe die Glocken läuten. Vor dem Altar steht ein Tisch mit Teelichtern. Der Gottesdienst kann auch im Internet gelesen werden.