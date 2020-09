Was lange währt, wird endlich fertig. Seit 2006 wird in Felde eine Erweiterung des Edekamarktes diskutiert, jetzt steht der Neubau. Seit Tagen werden die Regale in den mehr als doppelt so großen Markt eingeräumt, am Dienstag ist Eröffnung. Auch der Hasselrader Weg wurde für den Markt ausgebaut.