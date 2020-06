An den Sitzungsort - Sporthalle Bärenkrug - hat man sich in Molfsee schon fast gewöhnt. Dort tagte die Gemeindevertretung am Donnerstag, dabei wurde der ehemaliger Bürgervorsteher Rolf Dieter Güth (CDU) mit Applaus verabschiedet. Weniger erfolgreich war die Umsetzung des gewünschten Car-Sharing.