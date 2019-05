Blumenthal

Lange hat sich niemand um das Ehrenmal an der Dorfstraße in Blumenthal gekümmert. Die Gedenkstätte für die Gefallenen des Ersten und Zweiten Weltkriegs war verwachsen und von Unkraut und Moos überwuchert. „Das kann so nicht bleiben“, sagten sich die Landfrauen vom Ortsverein Rotenhahn/Blumenthal. Sie haben ihr Sparschwein der Weihnachtsfeier geplündert und neue Blumen gekauft.

Regen beendete ersten Arbeitseinsatz

Am Montag rückten die Frauen dann zum zweiten Arbeitseinsatz an, nachdem das Arbeiten eine Woche zuvor schon nach einer Stunde förmlich ins Wasser fiel. Der Regen war so stark, dass die Freuen ihre Arbeit abbrechen mussten. „Die Hecken müssen beschnitten werden und das ganze Unkraut aus der Anlage raus“, sagte Annegrete Blechinger. Es habe sich viel Gras und Moos angesammelt und auch Giersch wachse in den Beeten. Mit Spaten und Hacke sagten die Frauen ihm den Kampf an.

Ehrenamtliche Unterstützung für die Gemeinde

„Wir wollen die Gemeinde unterstützen, um hier alles wieder ordentlich zu machen“, sagte Blechinger. Optisch sind die vor den Gedenktafeln gepflanzten Hortensien und Begonien ein Farbtupfer in dem Beet. Nachdem das Unkraut gejätet ist, können sich zwischen den Bodendeckern auch wieder Storchenschnabel und Frauenmantel ausbreiten.

