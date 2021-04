Reesdorf

In der Gemeindevertretung berichtete Vertreter Hartmut Kendziorra darüber, dass Bürgerproteste wegen des neuen Ehrenmalstandorts bei ihm angekommen seien. "Das Ganze ist fürchterlich, es ist der falsche Platz", zitierte der Mandatsträger die Kritik. Zudem hätten Kritiker die runenähnliche Schrift moniert. Kendziorra betonte, er habe darauf hingewiesen, dass über den Punkt Umbau des Dorfhauses in gleich mehreren öffentlichen Sitzungen gesprochen und beschlossen worden sei. Dort hätte man Punkte vortragen können. "Bei uns werden die Anliegen der Bürger ernst genommen."

Gemeinde Reesdorf hält am Standort fest

Bürgermeister Bernd Jamrath zeigte sich auch überrascht. Er wies darauf hin, dass der Beschluss einstimmig erfolgt sei. "Wir haben eine Gartenarchitektin zu Rate gezogen, auch die hat diesen Standort auf der Wiese vor dem Gebäude vorgeschlagen." Sicherlich sei der neue Platz plakativer und auch von der Kreisstraße gut einsehbar. "Aber das finde ich auch gut." Kendziorra pflichtete ihm bei. Die Gemeinde wird am neuen Standort festhalten.

Frostschock am kritisierten Kirschlorbeer

Bei den weiteren Bauarbeiten soll noch ein anderer Gedenkstein, der am alten Standort noch einbetoniert ist, an die neue Stelle verlegt werden. Zudem soll der Zugang am Ehrenmal noch etwas breiter werden. Zur Kritik am Kirschlorbeer, der die Gedenksteine umrandet, betonte Jamrath: "Die standen bisher auch am Ehrenmal und sind umgepflanzt worden." Laura Dreier wies darauf hin, dass die Pflanzen einen "Frostschock" erlitten haben.

Neues Mobiliar fürs Gemeindehaus

Bei dem neuen Bauprojekt, für das die Gemeinde Reesdorf 200.000 Euro im Etat veranschlagt hat, wird eine neue Fahrzeuggarage für die Feuerwehr geschaffen. Die Baugrube ist bereits ausgehoben. "Ich hoffe, dass die Sohle in dieser Woche noch gegossen wird". Zudem werden die Innenräume im Gemeinschaftshaus renoviert, auch neues Mobiliar wird angeschafft.

Die genutzten Tische und Stühle sind zum Teil 40 bis 50 Jahre alt und stammen noch aus der alten Schule.

Störche sind wohl geflohen

Der Sirenenmast wird einen neuen Platz neben dem Neubau finden. "Leider sind offenbar die Störche vom Baubeginn gestört worden. Ein Paar hatte den Horst auserkoren, seit den Arbeiten haben wir sie nicht mehr gesehen." Im vergangenen Jahr hatte sich ein Pärchen auf dem Platz neben dem Gemeindehaus niedergelassen, Jungtiere waren laut Jamrath aber aus der Beziehung nicht entstanden.