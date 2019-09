Flintbek/Schönhorst

Noch ist es ja ein wenig hin: Premiere für das neue Stück der Eiderbühne Flintbek ist am Freitag, 8. November, in der Schule am Eiderwald. Doch keiner weiß besser wie André Weidtkamp, seines Zeichens Vorsitzender und Regisseur der Eiderbühne, wie schnell die Zeit dann doch vergeht. Seit 2005 managt der geb...