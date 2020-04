Vierter Todesfall im Kreis

Pflegeheime sind in Zeiten von Corona sehr sensible Orte. Das zeigen die tragischen Fälle in Tornesch und Wolfsburg. Im DSW Senioren- und Pflegezentrum in Kronshagen hat man bereits seit zwei Wochen auf Corona-Modus umgeschaltet. Und trotz aller Widrigkeiten schweißt die Situation enger zusammen.