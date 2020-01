Sechs Stunden hat es gedauert: Um 15 Uhr hing die 13 Meter lange Skelettreplik von einem Elasmosaurus am Mittwoch an der Decke im Museum Tor zur Urzeit in Brügge. 25 000 Euro hat der neue „Urzeit-Star“ gekostet – am Sonnabend, 1. Februar, wird der Nachbau in der Dorfstraße 4 eingeweiht.