Sonntags bleibt trotz Corona geschlossen

Kronshagen

"Alles im grünen Bereich", meldet Andrea Sternberg aus dem Markant-Markt in Kronshagen. "Wir haben das Glück, dass wir nicht so groß sind, viele Stammkunden haben. Viele bedanken sich bei uns für unsere Arbeit", sagt sie am Sonnabend. So wie bei vielen anderen Märkten habe es auch hier Lieferengpässe bei Klopapier oder Mehl gegeben. Man desinfiziere sehr viel und achte auf die Abstände. Negative Reaktionen der Kunden? "Wir hatten nichts Grobes", sagt Sternberg. Seit Montag seien zwei nette Herren mit der Sicherheit im Markt beauftragt. Zu der diskutierten Sonntagsöffnung sagt sie: "Wir sind sowieso schon länger hier. Wir brauchen den freien Sonntag."

Reaktionen der Kunden sind unterschiedlich

Bei Edeka Hauschildt in Flintbek sei es Sonnabendvormittag nochmal richtig voll gewesen, heißt es von einem Mitarbeiter. Danach habe sich der Laden deutlich geleert. Auch hier habe es in den vergangenen Tagen Engpässe bei Klopapier, Mehl oder Konserven gegeben. Die Reaktionen der Kunden seien ganz unterschiedlich. "Einige regen sich auf, viele haben Verständnis", sagt der Mitarbeiter. Da Bistro oder Salatbar geschlossen werden mussten, habe man das Personal an die Bedienungstheken verteilt.

Gerrit Müller von Edeka Schmoock in Felde empfindet den Sonnabend "als deutlich ruhiger als die Tage zuvor". Der öffentliche Appell, zu Hause zu bleiben, scheine zu greifen. Doch einige "Unbelehrbare" gäbe es immer. "Daher bin ich trotzdem der Meinung, dass es eine Ausgangssperre geben sollte. Sonst bekommen wir die Kurve nicht runter", sagt Müller.

Pensum für Apotheken hat sich nochmals erhöht

Sehr viel Betrieb herrschte in den vergangenen Tagen und Wochen auch in der Apotheke von Klaus-Michael Umlauff und Silke Umlauff in der Kronshagener Ladenzeile. So wie andere Apotheken im Kieler Umland auch haben sie am Sonntag nicht geöffnet. Den regulären Notdienst der Apotheken übernehmen bis zum Montag um 8 Uhr zwei Apotheken in Kiel sowie jeweils eine in Neumünster und Rendsburg.

"Ja, das gesamte Team ist sehr froh, von Sonnabend 13 Uhr bis Montag 8 Uhr die Apotheke schließen zu können und uns zu erholen", sagt Silke Umlauff. In den sowieso schon immer intensiven Wintermonaten habe sich die Belastung nochmal deutlich gesteigert. "So brauchen wir diese Erholung am Wochenende besonders, um dann auch in der nächsten Woche mit neuen Kräften für unsere Kunden da zu sein. Wenn wir jetzt aus Überlastung krank werden, nützt das niemandem", sagt Umlauff.

