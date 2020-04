Am Sonnabendvormittag endeten Schweißarbeiten im Wickenhagenweg von Rendsburg in einem Großeinsatz für Polizei, Feuerwehren und DRK-Rettungskräfte: Die Arbeiten mit einem Brenner gerieten offenbar außer Kontrolle, die Folge war ein brennender Dachstuhl. Ein Mann wurde schwer verletzt.

Dachstuhlbrand: Verletzter in Rendsburg

Dachstuhlbrand: Verletzter in Rendsburg

Von Sorka Eixmann