Im Gründungslokal exakt am Gründungstag das 100-jährige Bestehen feiern: Das gelingt dem Turn- und Sportverein Osterrönfeld am 24. Oktober 2019. In der Jubiläums-Chronik findet sich manch interessante Geschichte: zum Beispiel wie Adolf Hitler 1933 durch eine kaputte Schreibmaschine sein H verlor.