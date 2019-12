Unbekannte sind in der Nacht zu Montag in eine Augenarztpraxis in Rendsburg eingebrochen und haben eine Kreditkarte gestohlen. Nach Angaben der Kriminalpolizei wurde diese Karte am selben Tag zwischen eingesetzt, um Fahrkarten am Bahnhof in Rendsburg zu kaufen. Die Beamten hoffen auf Zeugenhinweise.