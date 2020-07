Langwedel

Die unbekannten Täter hebelten in der Nacht zum Mittwoch in der Straße Ziegelei ein Fenster auf und drangen so in ein Gebäude des Bauernhofs ein. Aus dem Haus wurde ein kompletter Tresor mit den Maßen 140x40x30 Zentimeter entwendet.

"Um zum Tatort zu gelangen, sowie zum Abtransport des rund 150 kg schweren Tresors dürfte ein Pkw genutzt worden sein", vermutet die Polizei. Der gestohlene Tresor wurde später auf einem Feldweg in Tatortnähe gefunden. Er wurde vermutlich in diesem Feldweg mit brachialer Gewalt geöffnet. Es fehlte nach Polizeiangaben ein kleinerer vierstelliger Geldbetrag.

Polizei Rendsburg nimmt Zeugenangaben entgegen

Die Kriminalpolizei in Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen, die in der zurückliegenden Nacht zwischen 23.30 Uhr und 5 Uhr verdächtige Beobachtungen machen konnten. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-208450.

