In der Nacht zum 29. Mai 2019 brachen Unbekannte in die Filiale der Bordesholmer Sparkasse im Kätnerskamp 5 in Flintbek ein. Dabei wurde eine größere Summe Geld entwendet - bis heute konnten die Täter nicht ermittelt werden. Nun liegen die Akten bei der Staatsanwaltschaft in Kiel.