100 Jahre Glocken aus Stahl

Nortorf

Hobby-Historiker Karsten Harp kann die Geschichte der beiden Stahlglocken, die 1920 in Bockenem von der Firma Weule& Apolda für die Kirchengemeinde in Nortorf gegossen wurden, genau nachzeichnen. Die Vorgeschichte für das Stahlgeläut beginnt im Ersten Weltkrieg: Die Kirche gab zwei Bronzeglocken als Schmelzmaterial für die Rüstungsindustrie ab. Am Trinitatisfest, dem 3. Juni 1917, verabschiedete sich die Kirchengemeinde von den 1851 und 1898 gegossenen Glocken. Am 15. Juni läuteten beide vormittags zum letzten Mal. Vier Tage lang wurde das klingende Metall oben im Kirchturm in Stücke geschlagen. Am 13. August wurden das Edelmetall abgeliefert, zu dem auch Orgelpfeifen aus Zinn und der Deckel des Taufbeckens gehörten.

7412 Reichsmark für die Gemeinde

Die Gemeinde erhielt 7412 Reichsmark als Entschädigung. Leer war der Kirchturm danach nicht. Die kleinere bronzene Gebetsglocke blieb erhalten. Sie rief Gläubige zum Gottesdienst. Im Zweiten Weltkrieg wurde auch sie 1941 an die „Deutsche Heeresführung“ abgegeben, berichtet Karsten Harp. Sie blieb auf dem sogenannten Glockenfriedhof bei Hamburg bis nach dem Zweiten Weltkrieg erhalten, ist jedoch bis heute verschollen.

Fast jedes Gemeindemitglied gab Geld

Nach dem Ersten Weltkrieg entschied der Kirchenvorstand am 5. Oktober 1919 die Anschaffung neuer Glocken. Pastor Rudolf Hegerfeldt machte sich maßgeblich für das Ersatzgeläut stark. Spenden wurden gesammelt, fast jedes Gemeindemitglied gab Geld dazu. Ohne Zuschüsse von Stadt oder Kirchenkreis konnten für 30000 Mark – heute sicher mehr als 15000 Euro - zwei Stahlglocken finanziert werden. „Darauf war der Kirchenvorstand stolz“, weiß Karsten Harp aus den Dokumenten. „Für Bronzeglocken war kein Geld da.“

Stahlton passte nicht

Am ersten Pfingsttag 1920, dem 23. Mai, wurde das neue Geläut feierlich im Gottesdienst eingeweiht. Später wurde der deutlich tiefere Ton der Stahlglocken, die größer waren, als ihre Vorgängerinnern, als nicht passend zum Bronzeklang empfunden. 1961 wurden deshalb drei Bronzeglocken neu angeschafft.

Eine der Stahlglocken zog 1961 vor die Kapelle in Groß Vollstedt um. Bis 1984 erklang dort ihr tiefer Ton in einem Turm mit Reetdach. Als die Stützkonstruktion marode wurde, erhielt die Glocke einen gepflasterten Ehrenplatz vor der Kapelle. Dort ruht sie seitdem stumm.

Wer die Glocke umrundet, entnimmt der Inschrift am Rand die Beteiligten am Gußauftrag und ihre Aufgabe als Verkünderin: „Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde St. Martinus Nortorf. Fr. Freytag, Hauptpastor, G. Dührkop, Kompastor, K.Boje, Organist. Die Kirchenältesten: H. Heeschen Gnutz, C.F. Grell Nortorf, H. Ratjen Schülp, H. Göttsche, Bargstedt, Chr. Stieper Nortorf. Jeremias 22, 20: O Land, o Land, höre des Herrn Wort. Gegossen im Jahre 1920 von Ulrich & Weule-Apolda-Bockenem.“

Totenglocke in Cis

Ihre Schwester mit dem tiefen Cis-Ton blieb in Nortorf. „Wer Ohren hat zu hören, der höre“ steht am Rand der 2,5 Tonnen schweren Stahlglocke mit dem Durchmesser von 1,93 Metern. Sie wird bis heute als Totenglocke eingesetzt.

