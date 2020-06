Das geplante Neubaugebiet in Wattenbek dürfte zur Hälfte in der Hand von Einheimischen bleiben. Bei den Veranstaltungen zur frühzeitigen Bürgerbeteiligung trugen sich acht bis zehn Wattenbeker in die Interessentenlisten ein. 20 Grundstücke bietet Investor Hans-Hinrich Wittorf am Grünen Weg an.