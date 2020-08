Für 104 Grundschüler stand am Mittwoch in Kronshagen der große Tag bevor. Um 8 Uhr versammelte sich die künftige Klasse 1a als erste zur Einschulung vor dem Bürgerhaus. Denn aufgrund der Corona-Bestimmungen wurden die fünf Klassen in einzelnen Etappen begrüßt. Die Vorfreude trübte das jedoch nicht.