Für die Abschlussklassen und das Lehrerzimmer der Schule am Eiderwald in Flintbek sollen Luftfilter angeschafft werden. Das hat am Montag die Gemeindevertretung beschlossen. Die Gemeinde investiert rund 35000 Euro in diese Corona-Maßnahmen, um den Unterricht der Präsenzklassen sicherer zu gestalten.