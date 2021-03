Wow-Effekt am Straßenrand: Das Bild von Bulle Hiam in Lebensgröße überrascht in Eisendorf Passanten in der Dorfstraße. Hofbesitzerin Frauke Bruhn ließ den rotbunten Schleswig-Holsteiner Zuchtbullen in Erinnerung an die Hofgründung 1923 als Graffito an eine ehemalige Stallwand sprayen.