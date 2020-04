Die Zahl der Todesfälle im Kreis Rendsburg-Eckernförde, die durch Covid-19 ausgelöst wurden, ist auf elf gestiegen. Drei Menschen sind an den Folgen gestorben, teilte der Kreis am Dienstag mit. Das ist die höchste Todesfallzahl an einem Tag. 199 Menschen sind positiv auf das Virus getestet worden.