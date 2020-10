Tragischer Unfall auf dem Radweg an der Landesstraße 318 zwischen Bordesholm und Mühbrook: Bei einem Sturz mit seinem Fahrrad erlitt ein elfjähriger Junge am Donnerstag nach Polizeiangaben lebensgefährliche Verletzungen. Per Rettungswagen wurde er in das Krankenhaus nach Neumünster gebracht.