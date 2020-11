In der Alten Schule in Ellerdorf ließen Renate und Peter Wallich die Erinnerung an Helga Feddersen aufleben. Die Schauspielerin, Sängerin und Komödiantin lebte dort von 1972 bis 1985. Am 14. März wäre die Hamburgerin 90 Jahre alt geworden, am 24. November jährt sich ihr Todestag zum 30. Mal.