Ellerdorf

Es ist 19.30 Uhr, als vermutlich eine Verpuffung an der Heizung in einem vormaligen Stall direkt am Wohnhaus das Feuer auslöst. Als die ersten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr eintreffen, haben sich die Bewohner des Hauses, ein Ehepaar, bereits unverletzt ins Freie gerettet. Tiere leben auf dem ehemaligen Bauernhof keine mehr.

Mehr als 100 Feuerwehrleute aus Ellerdorf und Umgebung im Einsatz

Unterdessen greifen die Flammen um sich. Die Einsatzkräfte fordern ob der Größe des Feuers umgehend Verstärkung an. Wenig später kämpfen rund 100 Feuerwehrleute von zehn Wehren aus dem Umland um das Gebäude. Unterstützt werden sie dabei vom Löschzug Gefahrgut des Kreises Rendsburg-Eckernförde und der Technischen Einsatzleitung.

„Problematisch gestaltete sich vor allem die Löschwasserversorgung“, sagt Holger Bauer, Pressesprecher von der Freiwilligen Feuerwehr aus dem benachbarten Nortorf. Da vor Ort nur ein Hydrant mit geringer Leistung verfügbar ist, muss erst eine 300 Meter entfernte Zisterne angezapft und später Schläuche bis zur mehr als einen Kilometer entfernten Bokeler Au gelegt werden, so der ehrenamtliche Retter. „Starker Wind hat den Brand immer wieder angefacht“, sagt er. Um sich vor dem Rauch zu schützen, müssen rund 40 Feuerwehrleute im Dauerregen unter Atemschutz arbeiten, greifen das Feuer des freistehenden Hauses von allen Seiten und mit Hilfe der Drehleiter auch von oben an. Doch viele Anbauten und eine schmale Zufahrtsstraße erschweren den Rettern die Arbeiten zusätzlich.

Gesamter Hof fällt den Flammen zum Opfer

„Trotz aller Bemühungen ist es uns nicht gelungen, das Wohnhaus zu halten“, sagt Bauer nach dem Einsatz. Erst gegen 2 Uhr in der Nacht können die ersten Feuerwehrleute aus dem Einsatz entlassen werden, Brandschützer anderer Wehren übernehmen die Nachlöscharbeiten. Der Löschzug Gefahrgut misst die Schadstoffkonzentration in der Umgebung, stellt jedoch keine kritischen Werte fest. Daraufhin wird die zuvor per Warn-App Nina verbreitete Bitte, Fenster und Türen geschlossen zu halten, aufgehoben.

Am Morgen reißt ein Bagger die verbliebenen Teile der Fassade ein und auch die letzten Glutnester erlöschen. Erst am späten Mittwochvormittag ziehen die meisten Kräfte ab, lediglich zwei Feuerwehrmänner sind noch mit Aufräumarbeiten beschäftigt, rollen Schläuche auf.

1600 Liter Öl entfachen ein Feuer, dem die Hof-Mauern nichts entgegenzusetzen haben

Während der Bagger, der eine Schneise durch die Trümmer geschlagen hat, vorerst abrückt, kann nun erst die Arbeit der Brandermittler beginnen. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge ist ein technischer Defekt Schuld an der Verpuffung an der Ölheizung. Rund 1600 Liter des Kraftstoffs entfachen ein Feuer, dem weder die Mauern des alten Hofs noch die Feuerwehr etwas entgegenzusetzen haben. „Wir haben Mittwochvormittag mit der Befragung der Betroffenen begonnen, konnten uns aber noch kein Bild von der Brandstelle machen“, sagt Sönke Petersen, Sprecher der Polizeidirektion in Neumünster. Es gebe keine Hinweise auf Brandstiftung. Die Beamten schätzen den Schaden auf rund 500.000 Euro.

Das heimatlose Ehepaar ist nach Angaben der Feuerwehr unverletzt und wohnt vorerst bei Verwandten.