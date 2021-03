Emkendorf

„Kann nicht alles so werden wie früher? In jedem Ortsteil eine Haltestelle, die morgens und mittags angefahren wird. Das wäre optimal.“ Diesen Wunsch zum Schülertransport trugen die Mütter Mona Gansewendt, Andrea Hartmann und Telse Wieck aus Emkendorf Gregor Diedrichs, Projektplaner des Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein (NAH.SH), und Tonya Klatt aus der Fachgruppe Mobilität des Kreises Rendsburg-Eckernförde vor.

Früher, vor der Reform des Linienbusnetzes, in das 2021 die Schulbusstrecken integriert wurden, fuhr der Schulbus von und nach Rendsburg in die Ortsteile Emkendorf, Kleinvollstedt und Bokelholm. Er holte morgens Kinder und setzte sie nach Schulschluss an der gleichen Haltestelle wieder ab.

Schulweg 3,8 Kilometer an der Landesstraße

Mit der Reform wurde der Schülersammelbus durch Linienbusse ersetzt, die allerdings nicht in jedem Ortsteil halten. Folgen: Erstklässler steigen nach Schulschluss in einen Bus, der sie schlimmstenfalls in 3,8 Kilometer Entfernung von zu Hause absetzt. Ihr Heimweg führt dann an der Landesstraße ohne Fußweg entlang.

Umsteigezeit knapp kalkuliert

Das Umsteigen an Knotenpunkten in Schülldorf oder Bredenbek birgt Probleme. In Schülldorf fehlten Anschlussbusse, in Bredenbek wurde mit zwei Minuten die Umsteigezeit von der Linie 762 in den Zug zu knapp kalkuliert. „Der Bus kommt nie pünktlich“, sagt Mona Gansewendt. Folge: Die Kinder verpassen den Anschlusszug. Die Rückfahrt per Zug nach der sechsten Stunde klappt nicht: Der Zug fährt 12.53 Uhr ab Rendsburg, die Schule endet 12.55 Uhr.

Der Bus zur ersten Stunde fehlt in der Taktung

Morgens mit dem Rad nach Bokelholm zu fahren, um von dort mit dem Bus ohne Umsteigen nach Rendsburg zu fahren, ist keine Alternative, erläutert Mona Gansewendt. Zur Schulschlusszeit fährt kein Bus dorthin. Das Rad müsste nochmal abgeholt werden. Der Bus von Bokelholm hält zudem ungünstig: um kurz nach fünf Uhr früh oder um 8.30 Uhr. „Der Bus, der Kinder zur ersten Stunde in die Schule bringen würde, fehlt in der Taktung“, erklärte Andrea Hartmann.

Positives Signal von Planern

Mona Gansewendt bewertete den Besuch von Gregor Diedrichs und Tonya Klatt als positives Signal. Bei der Autokraft und beim Schulträger war sie abgewimmelt worden. Sie zeigte beiden bei einer Rundfahrt die Ausdehnung der Flächengemeinde und die Schulwege der Kinder. „Es ist grundsätzlich möglich, zusätzliche Entzerrer-Busse einzusetzen“, erklärte Tonya Klatt. In Rendsburg gebe es Busunternehmen mit freien Kapazitäten.

Eine stündliche Taktung ist in Planung

Gregor Diedrichs erklärte: „Zum Ende der Sommerferien soll es Veränderungen geben, das Busnetz wird noch überarbeitet. Eine stündliche Taktung ist in Planung. Das bedeutet eine Verdoppelung der Busse.“ Der Planungsaufwand sei hoch: Werde eine Fahrzeit verschoben, sind mehrere Schulen betroffen. Die Linie 762 soll früher starten, „damit es zuverlässiger wird“, kündigte Diedrichs an.

Eine Rückkehr zu alten Zeiten schätzt der Planungsingenieur als unrealistisch ein: Es soll nicht zu viele Busse geben, die jedes Dorf anfahren. Das Modell „Haltestelle an jeder Milchkanne“ hat keine Zukunft. Langsame Langstrecken wegen vieler Stopps sind für andere Busnutzer nicht attraktiv.