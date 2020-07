Bordesholm

Für das sympathische Ehepaar mit Wurzeln in Nordrhein-Westfalen handelt es sich um die erste Selbstständigkeit. Von Bekannten aus Bordesholm sind beide auf die leerstehende Immobilie am Bahnhof aufmerksam gemacht worden. „Wow! Das war der erste Gedanke, als wir vor einem Jahr den Pavillon zum ersten Mal besichtigt haben“, erzählt die 30-jährige Köchin Eileen, die in Herdecke in der Nähe von Dortmund ausgewachsen ist. „Und die Ideen sprudelten gleich“, fügt Sascha Schellewald. Er ist in der Eifel aufgewachsen und ließ sich in Belgien zum Koch und Restaurantfachmann ausbilden.

Bordesholm war Liebe auf den ersten Blick

Nach zweiwöchiger Überlegung war für das Ehepaar offenbar dann ganz schnell klar: Es ist Liebe auf den ersten Blick gewesen, ihr achtjähriges Engagement in Hamburg wird 2019 enden und der Lebensmittelpunkt nach Bordesholm verlegt. Der Name für Restaurant stand vor allem anderen fest: Emma ist die dreijährige Tochter, die „heimliche Chefin“, wie beide mit einem Augenzwinkern verraten. Seit Dezember lebt die Familie in Flintbek, im Februar startete sie mit dem Umbau des Pavillons. Die Eröffnung war im April geplant gewesen – und im März kam mit voller Wucht die Corona-Krise.

Regionale Küche - aber auch mal flippig

„Wir starten natürlich mit einer großen Unsicherheit“, so Eileen Schellewald, die bislang beim Insiderrestaurant „Fuh“ in Hamburg tätig war. Eine gehobene Küche mit viel Schnickschnack ist in Bordesholm aber nicht geplant. Stattdessen: Mittagstisch, Kaffee und Kuchen sowie eine Abendkarte im mittleren Preissegment. Deutsche Küche mit regionalen Produkten heißt die Devise. „Aber auch andere Länder haben eine gute Küche. Davon wird ein bisschen mit einfließen. Modern, innovativ und vielleicht auch mal flippig“, so ihr Ehemann, der zuletzt stellvertretender Küchenchef bei Google in der Hansestadt gewesen ist. Neben ihm und seiner Ehefrau steht auch Fabian Ehrich, ihr vorheriger Arbeitgeber und in Hamburg ein bekannter Chef, in der Küche. Auf Nachhaltigkeit beim Einkauf, insbesondere bei Fleisch und Geflügel, legt das Ehepaar großen Wert.

Konzept mit Wohlfühcharakter

Wegen der Corona-Pandemie und den geltenden Hygienevorschriften wird „Emma’s“ zunächst mit einer kleinen Auswahl starten. „Wir hoffen, mit unserem familiären Konzept mit Wohlfühlcharakter bei den Gästen anzukommen“, so das aufgeregte Ehepaar. Auf allen Plätzen liegen Kissen mit der Aufschrift Lieblingsplatz. Die Wände im Restaurant werden „künstlerisch gestaltet“. Birgit Lang, die Lieblingsmalerin des Ehepaars aus Mannheim, bekommt dort Platz sowie Kerstin Möller, Malerin aus Bordesholm. Vor dem Lokal gibt es viele Plätze und eine große Sitzecke. Zudem lädt im hinteren Teil des Pavillons eine Lounge zum gemütlichen Verweilen ein. Eine Kinderecke wird auch kommen. „Der Nachwuchs ist bei uns immer willkommen“, so Eileen. Emma wird ja wahrscheinlich auch des Öfteren mit von der Partie sein.

Pavillon: Ehemaliges Labor und Konditorei

Der Pavillon am Rand des Rathausplatzes in Bordesholm ist ein echter Hingucker – es handelt sich um das letzte Überbleibsel der ehemaligen Brotfabrik Rix (später Wendeln-Brot). Das markante Domizil diente den Bäckern früher als Labor, in den 1970er-Jahren war es eine Konditorei mit Kuchen und Torten. Die Brotfabrik ist kurz nach der Jahrtausendwende abgerissen worden – die Gemeinde entwickelte das Grundstück im Rahmen der Städtebauförderung neu, unter anderem wurde das Rathaus gebaut.

Seit 2008 ist die Immobilie Restaurant

Der 1952 gebaute Pavillon ist 2006 an Christiane Schuster verkauft worden. Sie wollte ein „Stück Bordesholmer Geschichte“ erhalten. Nach der Sanierung eröffnet 2008 das Restaurant Makkarita. Im August 2018 hörte Pächterin Margit Achermann aus Altersgründen auf. Mehr zum Restaurant unter www.restaurant-emmas.de. Dort wird es auch in den nächsten Tagen eine Reservierungslink geben.

