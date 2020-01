Zweiter Solarpark in Schönbek

Schönbek

Am Mittwoch ist ab 19.30 Uhr im Gemeindehaus Alte Schule die Öffentlichkeitsbeteiligung für den B-Plan vorgesehen. Mit Protesten rechnet Dominik Zett, Bürgermeister in Schönbek, nicht. „Die Realisierung des ersten Solarparks verlief reibungslos. Außerdem gehören der Gemeinde im neuen Gebiet auch Flächen, die verpachtet werden und so Geld in den Haushalt spülen.“

Solarpark auf drei Teilgebeiten

Die Gemeinde sei für die Energiewende. Und die Bereiche an der Autobahn eigneten sich gut, weil sie kaum Erholungswert böten. Der Solarpark soll spätestens 2021 ans Netz gehen. Tina Hartz vom Planungsbüro Elbberg aus Hamburg wird am Mittwoch bei der Bürgerbeteiligung Details präsentieren. Es ist vorgesehen, den Solarpark auf drei Teilflächen, die 2,9, 5,1 und zwei Hektar groß sind, zu errichten. Wie beim 2017/18 gebauten „Sonnenkraftwerk“ werden die Module in Reihen angeordnet und in einem 20 Grad-Winkel fest montiert. Die Höhe der einzelnen Baukörper wird 3,30 Meter betragen.

Ausbautempo wird als zu gering eingestuft

Die Firma Enerparc ist für den Solarboom im Kreis Rendsburg-Eckernförde verantwortlich. „Das derzeitige Ausbautempo ist bei weitem zu gering, um das energiepolitische Ziel der Landesregierung von 2,4 Gigawatt Photovoltaik in 2025 zu erreichen“, heißt es. Trotz der zahlreichen neuen Solarparks, die in Ellerdorf, Grotenheid, Emkendorf, Felde, Wasbek, Mühbrook, Bokel und Sören entstanden sind oder mittelfristig noch realisiert werden sollen. Die Pläne in Bokel sowie Sören sind etwas umfangreicher. Dort ist jeweils ein etwa 50 Hektar großes Gebiet vorgesehen. In der Gemeinde Bokel wird in dieser Woche über die Flächenausweisung beraten. In Sören ist vor Weihnachten der Grundsatzsatzbeschluss gefasst worden.

Stehen in Bordesholm bald auch Module an der Bahn?

Zudem denkt ein anderes Unternehmen über einen weiteren Solarpark an der Bahnlinie von Bordesholm nach Neumünster nach, ganz in der Nähe des Mühbrooker Gebietes. Bei diesem Vorhaben, über das öffentlich noch nicht diskutiert wurde, sind die Versorgungsbetriebe Bordesholm auch mit im Boot.

Akzeptanz sorgt für Bauboom

Ausschlaggebender Grund für den Solarboom ist vor allem die Akzeptanz in der Bevölkerung. Im Gegensatz zur Windenergie gibt es kaum Widerstand. Die Windenergielobby sieht zwar aufkeimende Proteste gegen die „Modularisierung der Landschaft“ und erinnert daran, dass Windmühlen im Vergleich zu Solarparks auf der Hälfte der Fläche dreimal so viel Energie erzeugen könnten. Aber Windräder in der Nachbarschaft sind nicht beliebt.

Zusätzlich sieben Windräder in Schönbek ?

So ist das auch in Schönbek. Während die Debatte zu Photovoltaik am Mittwoch vermutlich geräuschlos über die Bühne gehen wird, rechnet Gemeindechef Dominik Zett bei der Debatte über einen Windpark mit Gegenwind. Das Unternehmen Energiequelle will zwischen Schönbek, Mühbrook, Loop und Neumünster-Einfeld sieben Anlagen mit einer Höhe von 200 Meter bauen. Im ersten Quartal dürften die Pläne bei einer Bürgerversammlung vorgestellt werden.

Strommix: Neun Prozent durch Photovoltaik In Deutschland sind 2019 nach einer Statistik des Frauenhofer Instituts rund 514 Milliarden Kilowattstunden Strom erzeugt worden. Das waren fünf Prozent weniger als im Vorjahr. Haupterzeugungsquelle ist die Windenergie(127,2 Mrd./24,6 Prozent). Auf den weiteren Plätzen folgen Braunkohle (102,2 Mrd./19,7 Prozent), Atomstrom (71,1 Mrd./13,8), Erdgas (54,1 Mrd./10,5) und Steinkohle (48,7 Mrd./9,4). Erst dann folgt die Erzeugung durch Photovoltaik (46,5 Mrd./9 Prozent). Allerdings: Laut Statistik des Instituts führte Photovoltaik den Energiemix bei der Stromerzeugung im Juni 2019 an: 7,2 der in diesem Monat erzeugten 36,6 Milliarden Kilowattstunden sind aus Sonneneinstrahlung gewonnen worden. Knapp hat Solar in dem Monat den Wind (6,75 Mrd) übertrumpft. Mit insgesamt 237 Milliarden Kilowattstunden beträgt der regenerative Anteil am deutschen Strommix 46,1 Prozent und ist gegenüber 2018 um 13 Prozent gesteigert worden. Nach dem Erneuerbare-Energie-Gesetz von 2017 soll der Anteil von 55 bis 60 Prozent (2035) auf 80 Prozent (2050) gesteigert werden.

