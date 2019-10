Nach Schönbek und Mühbrook nun auch Sören: Der Solarparkentwickler Enerparc aus Hamburg will sich im Amt Bordesholm weiter ausbreiten. Bürgermeister Manfred Christiansen gab beim Workshop-Abend zum Dorfkonzept in Sören erste Details bekannt. Als Standort sind Flächen an der Autobahn 215 vorgesehen.

Von Frank Scheer