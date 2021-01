Bordesholm

Im Mai 2018 brach ein dicker Stämmling der Bordesholmer Linde ab, in der Folge wurde aus Gründen der Verkehrssicherheit der rund 700 Jahre alte Baum stark eingekürzt. Im Zuge der Arbeiten demontierten die Mitarbeiter des gemeindeeigenen Bauhofs die Rundbank und bauten auch das historische Schild ab, das bislang am mächtigen Stamm befestigt war. Jetzt wurde die Rundbank wieder aufgebaut, das aus Marmor gefertigte und in Kupfer eingefasste Schild von 1873 montierte der Bauhof an einem Balken.

96-jähriger Drechsler reparierte das Lindenschild

Die Aktion in die Wege geleitet hatte Bürgermeister Ronald Büssow. „Ich wollte nicht, dass die Rundbank weiter auf dem Bauhofgelände gammelt“, erklärte Büssow am Freitag beim Probesitzen. Die aus Mahagoni hergestellten Planken sollen noch gesäubert werden. Das gut 50 Kilo schwere Lindenschild hatte zwischenzeitlich Werner Schiefelbein auf Vordermann gebracht. Der 96-jährige Hobbydrechsler hält seit Jahrzehnten das Schild in Schuss. Mit Unterstützung seines Schwiegersohns Lothar Anders reparierte er das dicke Brettstück aus altem Eichenholz, auf dem das Marmorschild montiert ist. „Das Holz stammt aus den Balken einer alten Reetdachkate, die mal gegenüber der Fleischerei Bracker stand und abgerissen wurde“, erzählte Schiefelbein. Nur übers Wochenende wird das Schild erneut abgenommen, die Balkengründung soll überarbeitet werden.

Torso ist weiterhin Naturdenkmal

Eine symbolische Bedeutung hat die Reaktivierung des Ensembles auf dem Lindenplatz nicht. „Die Aktion hat keinerlei Aussagekraft“, betonte Ronald Büssow mit Blick auf die Diskussion um die Zukunft der Linde. Gleichwohl kann aus seiner Sicht der Torso der überregional bekannten Gerichtslinde erhalten bleiben.

In der kroatischen Stadt Dubrovnik steht am Schlossplatz der Torso einer uralten Weide, die ebenfalls weiter Triebe ausbildet. „Man sollte nicht vergessen, dass unsere Bordesholmer Linde weiterhin als Naturdenkmal gelistet ist.“ Der Baum ist nach Aussage des Flintbeker Baumsachverständigen Hartwig Kahnt nach wie vor vital. Zahlreiche Triebe wachsen aus dem Stamm, einer davon könnte der „Nachfolger“ der Linde sein.

Coronakrise stoppte Verfahren

Die Zukunft des uralten Baums soll im Rahmen der Ortsentwicklung weiter besprochen werden. Die Gemeinde hatte bereits ein Planungsbüro dafür gefunden. Im Zuge der Ortsentwicklung soll auch eine Umgestaltung des gesamten Lindenplatzs auf der Klosterinsel diskutiert werden. Die Coronakrise stoppte aber das Verfahren, zu dem auch Workshops als Teil einer Bürgerbeteiligung geplant waren. Ronald Büssow hofft, das noch in diesem Jahr das Verfahren anlaufen kann. „Dafür planen wir Präsenz-Workshops.“