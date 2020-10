Rendsburg

In den vergangenen Jahren haben die Gemeinden in Rendsburg-Eckernförde ihren Teil zur Konsolidierung des Kreishaushaltes beigetragen – nun soll es finanzielle Unterstützung in die andere Richtung geben. Und diese haben die Kommunen aufgrund angespannter Haushaltslagen durch erheblich geringere Steuereinnahmen bitter nötig. Nach der erfolgreichen Sanierung des Kreishaushaltes und dem Abbau von mehr als 40 Millionen Euro Schulden sei es dem Kreis gelungen, eine Liquiditätsreserve aufzubauen, heißt es in einer Mitteilung der Kreistagsfraktionen von CDU, SPD, FDP und SSW. Diese wolle man nutzen, um die Kommunen in der Corona-Krise zu unterstützen. Daher soll die beantragte Senkung der Kreisumlage von 31 auf 29 Prozent auch rückwirkend zum 1. Januar 2020 und bis Ende 2022 gelten. Ein Beschluss soll auf der Kreistagssitzung am 22. Oktober gefasst werden.

"Damit flankieren wir die Maßnahmen des Bundes und des Landes, um als Kommunen gemeinsam gut durch die Corona-Krise zu kommen", sagt Tim Albrecht, Vorsitzender der CDU-Kreistagsfraktion. Kai Dolgner, Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion, ergänzt: "Durch gesundes Haushalten haben wir nun die Möglichkeit, den Kommunen mehr Geld für ihre eigenen Aufgaben zu lassen. Die Gemeinden und Städte wissen am besten, wofür sie dieses Geld verwenden."

Eckernförde würde pro Jahr rund 500.000 Euro weniger zahlen

Dort trifft das Vorhaben naturgemäß auf offene Ohren. Die Senkung der Kreisumlage wäre "eine deutliche Entlastung für den städtischen Haushalt, der aktuell und auch im kommenden Jahr stark durch die Corona-Pandemie geprägt sein wird", sagt Micha Wulf, Kämmerer der Stadt Eckernförde. Dem Ostseebad war es in der jüngeren Vergangenheit ähnlich ergangen wie den anderen Kommunen im Kreis: Durch sprudelnde Steuereinnahmen war die Kreisumlage trotz eines seit Jahren unveränderten Prozentsatzes stetig gestiegen. Im Haushalt 2020 plante man bislang mit einer Kreisumlage von etwas über acht Millionen Euro. "Die Stadt Eckernförde müsste im Jahr 2020 und den folgenden durch die Senkung der Kreisumlage rund 500.000 Euro weniger an den Kreishaushalt überweisen", sagt Wulf. In der Kieler Umlandgemeinde Kronshagen sind es laut Bürgermeister Ingo Sander ( CDU) etwa 280.000 Euro pro Jahr. "Das tut unserem Haushalt sehr gut, der durch Corona ins Minus gerutscht ist", sagt der Verwaltungschef.

Kreisverwaltung plant schon mit Mindereinnahmen von 6,6 Millionen Euro

Und auch die künftige Rendsburger Bürgermeisterin Janet Sönnichsen freut sich über die angestrebte Senkung der Umlage: "Weniger Kreisumlage zu zahlen, tut Rendsburg gut. Gleichwohl gilt es, die Aufgaben des Kreises im Blick zu behalten." In der Kreisverwaltung plant man aber für den zweiten Nachtragshaushalt bereits mit einer Umlage von 29 Prozent und Mindereinnahmen von 6,6 auf insgesamt 96,7 Millionen Euro.

Landrat: Kreis besser aufgestellt als manche Kommune

Über viele Jahre habe der kreisangehörige Bereich die Konsolidierungsbemühungen des Kreises mitgetragen, sagt Landrat Schwemer. "Deshalb ist es jetzt an der Zeit, durch eine Absenkung der Kreisumlage der gemeindlichen Ebene einen größeren finanziellen Spielraum zu geben", ergänzt er. Zwar könne es für den Kreis dazu kommen, dass durch wegbrechende Steuereinnahmen Investitionen nicht durch Überschüsse sondern Kreditaufnahmen finanziert werden müssten. Bei den Gemeinden sehe es aber nicht besser aus. "Es bleibt auch unter Berücksichtigung von Corona bei dem Befund, dass der Kreis aktuell einen größeren finanziellen Spielraum hat als die eine oder andere Gemeinde", sagt Schwemer.

