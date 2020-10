Baubeginn war im Frühjahr 2019, am 2. November wird es ernst: Der neue Markant-Markt in Flintbek öffnet ab 7 Uhr morgens seine Türen am Eiderkamp. Der Countdown für das Team um Filialleiter Frank Firzlaff läuft, derzeit werden die Regale eingeräumt und die Handwerker sind im Endspurt.