Die VR-Bank Schleswig- Mittelholstein mit Sitz in Osterrönfeld bei Rendsburg schließt ab Donnerstag wegen der Corona-Krise zwölf Filialen in ihrem Geschäftsgebiet. Der Betrieb werde bis auf Weiteres auf acht ausgewählte Geschäftsstellen konzentriert. Bargeld gebe es weiterhin an den Automaten.