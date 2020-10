Die Zahl der aktuell mit Covid-19 infizierten Menschen im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist von 78 am Sonntag auf 69 am Montag gesunken. In der Landesunterkunft für Flüchtlinge sind nach Angaben von Pressesprecher Wolfgang Kossert die ersten beide Positivfälle zu registrieren.