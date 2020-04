Thiemanns bringen Quiz-Spiel heraus

Felde

Wo kann man Loriot in Potsdam aufspüren? Welchen Ursprung hat eigentlich das Wort Fisimatenten? Und nach welchem Produkt sucht Daniel Brühl im Film "Good Bye, Lenin", um seiner Mutter den Fortbestand der DDR vorzugaukeln? Wissen Sie es? Die Antworten auf diese und 227 weitere Fragen rund um Potsdam und Brandenburg verraten die beiden Quiz-Spiele von Annegret und Michael Thiemann aus Felde, die dazu erstmals als Verleger tätig sind.

Das Ehepaar, das 2006 aus Nordrhein-Westfalen in den Norden kam, betreibt seit mehr als zehn Jahren eine Buchhandlung und ein Antiquariat in der Felder Dorfstraße. Passend zur Hausnummer heißt das Geschäft Edition 115. Und so lag auch der Name für den Verlag nahe: Verlag der Edition 115. Annegret Thiemann ist promovierte Kunsthistorikerin, leitete früher die Stadtbibliothek in Bielefeld. Michael Thiemann ist gelernter Buchhändler. Nach den Worten seiner Frau "klebt ihm alles Gedruckte an den Fingern. Was Bücher angeht, ist er ein Jäger und Sammler", sagt sie.

Warum Quiz zu Potsdam und Brandenburg ?

Mit Rätseln haben die Felder Erfahrung. Sie erstellten 2011 ein Kiel- und ein Schleswig-Holstein-Quiz, die über einen anderen Verlag in mittlerweile dritter beziehungsweise vierter Auflage erschienen sind. Doch dann starb der Verleger, mit den Nachfolgern gab es Unstimmigkeiten. "Da haben wir uns gesagt: Probieren wir es doch mal alleine", sagt Annegret Thiemann. Und warum Potsdam und Brandenburg? Eine ihrer Töchter ließ sich dort nieder, man habe Potsdam kennen gelernt, "und es war Liebe auf den ersten Blick", sagt die Kunsthistorikerin. Zudem sei eine Quiz-Landschaft zu den ostdeutschen Bundesländern quasi nicht existent, ergänzt Thiemann.

Bei Fragen ost- und westdeutsche Perspektive beachten

Die Fragen haben die Felder aus Büchern, Recherchereisen und Gesprächen entwickelt. Und während so manche Frage tief in die preußische Geschichte eintaucht, sind andere trivialer Natur. Als knifflig erwies sich die Formulierung so mancher Fragestellung. „Die ost- und westdeutsche Perspektive kann diametral sein. Die Frage war also: Wie kann man Sachverhalte beschreiben, ohne jemanden zu verletzen. Aber so pointiert formulieren, um Leute zum Nachdenken zu bringen“, beschreibt Annegret Thiemann den Prozess, in den unter anderem auch die Familie in Potsdam als Test-Quizzer involviert wurden.

Rätselspaß aus Felde soll fortgeführt werden

Den Verlegern ist wichtig, dass Menschen über ihre Rätsel miteinander ins Gespräch kommen, und dass auch die Potsdamer über das Quiz ihre Stadt noch besser kennen lernen. So sind jeweils 115 Fragen und Antworten für Anfänger und Fortgeschrittene entstanden. Eine Quiz-Schachtel, die die Thiemanns über Verlagsvertretung und Verlagslieferung in Umlauf bringen, kostet 14,90 Euro. Die erste Auflage beträgt jeweils 3000 Stück. Und damit soll der Rätselspaß aus Felde noch kein Ende nehmen. In Vorbereitung sind Quiz-Spiele zu Dresden und Sachsen. Das Gedruckte liegt den Thiemanns eben im Blut.

